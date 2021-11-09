24
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
سعر الخام الأميركي يرتفع دولارا للبرميل بالتزامن مع زيادة في مكاسب أسعار النفط العالمية
Lebanon 24
09-11-2021
|
09:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الخام الأميركي وبرنت يرتفعان دولارين للبرميل في العقود الآجلة
Lebanon 24
الخام الأميركي وبرنت يرتفعان دولارين للبرميل في العقود الآجلة
09/11/2021 19:52:06
09/11/2021 19:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة مخزونات الخام والوقود الأميركية تكبح صعود النفط
Lebanon 24
زيادة مخزونات الخام والوقود الأميركية تكبح صعود النفط
09/11/2021 19:52:06
09/11/2021 19:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخام الأميركي يقفز فوق الـ80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ تشرين الثاني 2014
Lebanon 24
الخام الأميركي يقفز فوق الـ80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ تشرين الثاني 2014
09/11/2021 19:52:06
09/11/2021 19:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير النفط العراقي: توجد جهود دولية للحفاظ على السعر الخام للنفط في حدود 70 دولارا للبرميل
Lebanon 24
وزير النفط العراقي: توجد جهود دولية للحفاظ على السعر الخام للنفط في حدود 70 دولارا للبرميل
09/11/2021 19:52:06
09/11/2021 19:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات ستصل إلى مستوى جديد قريباً.. كم ستبلغ قيمتها؟
Lebanon 24
تسعيرة المولدات ستصل إلى مستوى جديد قريباً.. كم ستبلغ قيمتها؟
14:00 | 2021-11-08
08/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء
14:00 | 2021-11-08
08/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية استمزج رأي الاسد وحزب الله رفض عرضاً من "بنشعي"بتحمّل وزر استقالة قرداحي
Lebanon 24
فرنجية استمزج رأي الاسد وحزب الله رفض عرضاً من "بنشعي"بتحمّل وزر استقالة قرداحي
22:56 | 2021-11-08
08/11/2021 10:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 21 ألف ليرة.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 21 ألف ليرة.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية
01:52 | 2021-11-09
09/11/2021 01:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إضافي في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع إضافي في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-11-09
09/11/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:44 | 2021-11-09
تقدم في محادثات البرهان وحمدوك لحل أزمة السودان بعد تعثرها في وقت سابق (العربية)
12:41 | 2021-11-09
الأمم المتحدة: السلطات الإثيوبية تحتجز 16 من موظفينا (العربية)
12:16 | 2021-11-09
إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لليونسكو (سكاي نيوز عربية)
12:03 | 2021-11-09
وزير الخارجية المصري: التدخل الإيراني في الدول العربية له مردود عكسي (الشرق)
11:59 | 2021-11-09
البنتاغون: إيران ترغب في مواصلة استخدام سوريا لتوفير مزيد من الدعم للجماعات الإرهابية (الجزيرة)
11:33 | 2021-11-09
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل تضغط على واشنطن لرفع العقوبات عن شركة NSO (الجزيرة)
فيديو
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
Lebanon 24
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-09
09/11/2021 19:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
08:01 | 2021-11-09
09/11/2021 19:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
08:26 | 2021-11-08
09/11/2021 19:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact