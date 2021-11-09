أخبار عاجلة

السيسي: مصر تواصل جهودها لمساعدة ليبيا في التوصل لحلّ سياسي

Lebanon 24
09-11-2021 | 10:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
السيسي يبحث مع ماكرون المؤتمر الذي سيعقد في باريس بشأن ليبيا
lebanon 24
09/11/2021 19:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يتواصل مع السفير السعودي هاتفيا والرياض ترى استقالة قرداحي بداية الحلّ
lebanon 24
09/11/2021 19:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك الأردني لوزيرة خارجية بريطانيا: لضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة
lebanon 24
09/11/2021 19:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل الأمم المتحدة يقول إنه اجتمع مع البرهان الأربعاء وعرض تسهيل التوصل لتسوية سياسية في السودان
lebanon 24
09/11/2021 19:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:56 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2021-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2021-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:44 | 2021-11-09
12:41 | 2021-11-09
12:16 | 2021-11-09
12:03 | 2021-11-09
11:59 | 2021-11-09
11:33 | 2021-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website