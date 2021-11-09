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بيان الرئاسة السورية: الأسد أكد على عمق العلاقة مع الإمارات خلال استقباله عبدالله بن زايد

Lebanon 24
09-11-2021 | 10:56
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