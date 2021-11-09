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"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل تضغط على واشنطن لرفع العقوبات عن شركة NSO (الجزيرة)

Lebanon 24
09-11-2021 | 11:33
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