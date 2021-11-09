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الرئاسة الفرنسية: إيمانويل ماكرون يأسف للجدل وسوء التفاهم الذي ساد مع الجزائر في الفترة الأخيرة (الجزيرة)

Lebanon 24
09-11-2021 | 13:22
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