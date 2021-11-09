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وكالة الفضاء الأميركية: كويكب "2004 UE" سيقترب من الأرض بعد 5 أيام، وسيقترب منها في المرة القادمة عام 2051

Lebanon 24
09-11-2021 | 16:16
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