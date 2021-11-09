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ناسا ترجئ موعد استئناف الرحلات المأهولة للهبوط على سطح القمر إلى 2025 على أقرب تقدير

Lebanon 24
09-11-2021 | 17:41
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