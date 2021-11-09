أخبار عاجلة

‏الخارجية الأميركية: بلينكن عبر للرئيس العراقي عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

Lebanon 24
09-11-2021 | 18:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حزب الله يدين بأشد العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي ويهنأه بسلامته وسلامة من معه، ويدعو إلى تحقيق دقيق وحاسم لكشف ملابسات هذا الاعتداء ومن يقف خلفه وأهدافه المشؤومة
lebanon 24
10/11/2021 06:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: ندين العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي ونقف صفا واحدا إلى جانب الشعب العراقي في التصدي للإرهاب
lebanon 24
10/11/2021 06:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تدين العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي
lebanon 24
10/11/2021 06:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الإطار التنسيقي العراقي يدين استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
lebanon 24
10/11/2021 06:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:40 | 2021-11-09
18:58 | 2021-11-09
18:42 | 2021-11-09
18:16 | 2021-11-09
18:00 | 2021-11-09
17:54 | 2021-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website