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إحصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية: 5 حوادث وقتيل و 5 جرحى
Lebanon 24
09-11-2021
|
23:59
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