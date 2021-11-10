الرئيس ميقاتي بعد لقائه المطران عودة: اطلعته على خطوات الحكومة وانه علينا ان نكون إلى جانب المواطن خاصة في القضايا المعيشية وتحدثنا حول تداعيات انفجار 4 آب

Lebanon 24