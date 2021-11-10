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طوني فرنجية: قدمنا قانوناً منبثقاً من خطط الكهرباء التي مرت في الوزارات وهو يساعد وزارة الطاقة والحكومة لتأمين كهرباء 24 على 24 خلال سنتين

Lebanon 24
10-11-2021 | 05:09
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