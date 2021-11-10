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ميقاتي: لأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشان السياسي وفي العلاقات الدولية ،على المصالح الفئوية والشخصية.

Lebanon 24
10-11-2021 | 06:48
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