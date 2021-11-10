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أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الروسية: ازدياد كبير في نشاط طائرات التجسس التابعة للناتو في البحر الأسود
Lebanon 24
10-11-2021
|
07:59
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