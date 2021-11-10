أبو فاعور للـ" ام تي في": سعد الحريري هو الأقرب لنا وهناك تواصل مع "القوات" وجنبلاط مستعدّ للحوار حول أي مسألة باستثناء ما يمسّ بالسلم الأهلي

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