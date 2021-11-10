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التلفزيون السوري: وزيرا الموارد المائية في سوريا والعراق يبحثان تعنت تركيا في ملف المياه (العربية)

Lebanon 24
10-11-2021 | 11:41
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