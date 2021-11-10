وزير الخارجية الجزائري: نبارك زيارة وزير خارجية الإمارات إلى سوريا ولقاءه مع الرئيس بشار الأسد ونأمل في تذليل العقبات أمام عودة العلاقات بين سوريا ودول عربية أخرى (سكاي نيوز عربية)

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