أخبار عاجلة

حركة النهضة التونسية: نطالب بتحقيق في أحداث عقارب وندين التعاطي الأمني مع مشاكل البلاد (الجزيرة)

Lebanon 24
10-11-2021 | 12:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حركة النهضة التونسية: نجدد رفضنا لمحاولات الرئاسة الهيمنة على كل السلطات وتقويض أسس النظام الجمهوري (الجزيرة)
lebanon 24
11/11/2021 00:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إستقالة أكثر من 100 قيادي في حركة النهضة التونسية بينهم برلمانيون وأعضاء في مجلس الشورى (الجزيرة)
lebanon 24
11/11/2021 00:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة النهضة: هناك مخاطر لإصرار رئاسة الجمهورية على وضع يدها على السلطة القضائية (الجزيرة)
lebanon 24
11/11/2021 00:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن ضمانة السلم الأهلي وسنمنع الفتنة... نقدّر الذين ضبطوا انفسهم لمنع الفتنة ونعزّي بالضحايا ونطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بتحقيق صارم ومحاكمة سريعة حتّى لا يأخذ احد ثأره بيده
lebanon 24
11/11/2021 00:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:45 | 2021-11-10
17:42 | 2021-11-10
17:30 | 2021-11-10
17:24 | 2021-11-10
17:23 | 2021-11-10
17:15 | 2021-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website