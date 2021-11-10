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بلينكن أجرى اتصالا مع نظيره الإثيوبي أعرب خلاله عن قلقه إزاء الصراع في إثيوبيا

Lebanon 24
10-11-2021 | 17:23
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