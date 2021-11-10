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الخارجية الأميركية: بلينكن شدّد خلال الاتصال على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق السلام بإثيوبيا

Lebanon 24
10-11-2021 | 17:42
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