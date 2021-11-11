فياض: لم اعد ب 12 ساعة انما بأكثر زيادة ممكنة لتغذية شبكة كهرباء لبنان ليتوفر له قدراً اكبر من الكهرباء ونحن نحاول وضع التعرفة الأقل والاكثر عدالة

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