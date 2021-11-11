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الرئيس ميقاتي من طرابلس: أتعاطى بإيجابية وانفتاح مع التحديات مهما كان حجمُها وأعطي النقاش والحوار مداه الأقصى لكنَّ التحاور يقفُ عند حدود قناعات وطنية وشخصية

Lebanon 24
11-11-2021 | 05:30
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