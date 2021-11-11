الرئيس ميقاتي من طرابلس: أتعاطى بإيجابية وانفتاح مع التحديات مهما كان حجمُها وأعطي النقاش والحوار مداه الأقصى لكنَّ التحاور يقفُ عند حدود قناعات وطنية وشخصية

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