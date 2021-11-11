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ميقاتي: المنطق المبنيّ على المناداة الدائمة بالحقوق الخاصة للفَرْدِ أو للجماعة غالبًا ما يؤدّي إلى توتير الأجواء وتعطيل المؤسسات ولا يأتلفُ قطعًا مع مفهوم الدولة

Lebanon 24
11-11-2021 | 05:33
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