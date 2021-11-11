أخبار عاجلة

وفاة رئيس جنوب إفريقيا الأسبق فريدريك دي كليرك

Lebanon 24
11-11-2021 | 05:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح
lebanon 24
11/11/2021 20:36:28 Lebanon 24 Lebanon 24
جنوب إفريقيا: 126 وفاة و3961 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
lebanon 24
11/11/2021 20:36:28 Lebanon 24 Lebanon 24
‏الإفراج عن رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما لأسباب صحية بعد شهرين من بقائه في السجن
lebanon 24
11/11/2021 20:36:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قاض تونسي يصدر مذكرة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي
lebanon 24
11/11/2021 20:36:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:35 | 2021-11-11
13:23 | 2021-11-11
13:14 | 2021-11-11
13:05 | 2021-11-11
12:44 | 2021-11-11
12:37 | 2021-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website