أخبار عاجلة

كنعان بعد لجنة المال: أقرّ تعويض لمزارعي القمح والشعير عن الإضرار التي أصابت محاصيلهم وهناك توجّه لدى لجنة المال لتحفيز الاستثمار الصناعي

Lebanon 24
11-11-2021 | 05:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وحضور وزير المال وعلى جدول أعمالها 3 بنود ابرزها إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل الموقت
lebanon 24
11/11/2021 20:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان بعد لجنة المال: "رفضت لجنة المال المهلة التي طلبها مصرف لبنان والحكومة مطالبة بأن تحصل من المصرف على إجابة بخصوص موضوع رفع قيمة السحوبات عن ٣٩٠٠ ليرة للدولار قبل نهاية الشهر الجاري"
lebanon 24
11/11/2021 20:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال: إما هناك وزارة مالية أم لا لذلك طلبنا تزويدنا بكلفة اقتراح مساعدة اجتماعية للقطاع العام لمدة سنة وهو ضرورة وحاجة للعسكر والموظف في غياب البطاقة التمويلية
lebanon 24
11/11/2021 20:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان: ضغط لجنة المال سيستمر
lebanon 24
11/11/2021 20:36:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:35 | 2021-11-11
13:23 | 2021-11-11
13:14 | 2021-11-11
13:05 | 2021-11-11
12:44 | 2021-11-11
12:37 | 2021-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website