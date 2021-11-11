كنعان: نشدّد على ضرورة تعديل قيمة بدل النقل الذي يجب أن يرفع من ٢٤ ألف ليرة في اليوم الى ٦٠ أو ٧٠ ألفاً بالإضافة الى إقرار مساعدات اجتماعيّة للموظفين والمتقاعدين

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