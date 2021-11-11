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كنعان: نشدّد على ضرورة تعديل قيمة بدل النقل الذي يجب أن يرفع من ٢٤ ألف ليرة في اليوم الى ٦٠ أو ٧٠ ألفاً بالإضافة الى إقرار مساعدات اجتماعيّة للموظفين والمتقاعدين

Lebanon 24
11-11-2021 | 05:51
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