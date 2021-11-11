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الملك سلمان يوافق على منح الجنسية السعودية لعدد من الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة (العربية)

Lebanon 24
11-11-2021 | 07:07
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