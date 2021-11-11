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نصرالله: في الايام القليلة الماضية تم الاعلان عن اتصالات لملوك ورؤساء عرب مع الرئيس السوري بشار الاسد وهذا يساوي الاعتراف العربي بانتصار سوريا

Lebanon 24
11-11-2021 | 09:00
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