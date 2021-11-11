نصرالله: هناك مناورات شبه فصلية في منطقة الشمال ويضعون فرضيات وهي أن المقاومة ستدخل الى الجليل وهذا دليل ان الاسرائيلي يثق جيدا بالمقاومة في لبنان وصدّق وعودها

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