أخبار عاجلة

نصرالله: هناك قلق من قوة المشاة التي قد تدخل الى الجليل والقلق من صواريخ المقاومة الدقيقة ومن الحرب مع لبنان ويحسبون لهذا الامر ألف حساب

Lebanon 24
11-11-2021 | 09:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نصرالله: هناك مناورات شبه فصلية في منطقة الشمال ويضعون فرضيات وهي أن المقاومة ستدخل الى الجليل وهذا دليل ان الاسرائيلي يثق جيدا بالمقاومة في لبنان وصدّق وعودها
lebanon 24
11/11/2021 20:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: هناك حزب في لبنان يريد أن يجعل أهالي جوار الضاحية الجنوبية يشعرون دائماً بالخوف والقلق
lebanon 24
11/11/2021 20:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: هناك صنفان في لبنان أحدهما لا يريد حرباً أهلية وآخر لا يقدر على خوض هكذا حرب
lebanon 24
11/11/2021 20:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: السعودية هي التي افتعلت الأزمة الأخيرة مع لبنان
lebanon 24
11/11/2021 20:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:40 | 2021-11-11
13:35 | 2021-11-11
13:23 | 2021-11-11
13:14 | 2021-11-11
13:05 | 2021-11-11
12:44 | 2021-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website