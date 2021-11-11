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الرئيس عون تبلغ من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مضاعفة المساعدات التي ينوي البرنامج تقديمها الى لبنان خلال الشهرين المقبلين

Lebanon 24
11-11-2021 | 09:14
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