أخبار عاجلة

الرئيس عون مستقبلاً مدير برنامج الأغذية العالمي: لبنان ممتن للدعم النقدي والغذائي الذي قدّمه البرنامج للفئات اللبنانية المتضررة

Lebanon 24
11-11-2021 | 10:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عون استقبل مدير برنامج الأغذية العالمي: لبنان ممتن لدعمكم النقدي والغذائي
lebanon 24
11/11/2021 20:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تبلغ من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مضاعفة المساعدات التي ينوي البرنامج تقديمها الى لبنان خلال الشهرين المقبلين
lebanon 24
11/11/2021 20:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: أقول لأهلنا المسيحيين إن البرنامج الحقيقي للقوات اللبنانية هو الحرب الأهلية
lebanon 24
11/11/2021 20:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس على رأس وفد من المنظمة وأطلعه على الواقع الصحي في لبنان
lebanon 24
11/11/2021 20:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:40 | 2021-11-11
13:35 | 2021-11-11
13:23 | 2021-11-11
13:14 | 2021-11-11
13:05 | 2021-11-11
12:44 | 2021-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website