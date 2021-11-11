ميقاتي: نلتقي لنطلق صندوق اعادة بناء مؤسسات الاعمال على نحو افضل بهدف دعم تعافي مؤسسات الاعمال الصغيرة التي تضررت بعد انفجار مرفأ بيروت

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