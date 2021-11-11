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حادث سير في صور حيث اصطدمت سيارة "بي ام" بحاجز للجيش عند مفرق البرج الشمالي

Lebanon 24
11-11-2021 | 10:38
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