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مصدر عسكري إسرائيلي: مناورات البحر الأحمر المشتركة تهدف للتعامل مع التهديد الإيراني (العربية)

Lebanon 24
11-11-2021 | 12:09
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