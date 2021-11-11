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أخبار عاجلة
اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 عام 2023 (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
11-11-2021
|
13:23
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