الخبير الاقتصادي لويس حبيقة عبر صوت لبنان 100.5: الوضع في البلد غير مستقر ما يؤثر على سعر صرف الدولار لذلك لا يمكن التعويل على الرقم الذي وصل اليه اليوم

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