25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
12 جريحا في انفجار داخل مسجد بولاية ننغرهار الأفغانية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
12-11-2021
|
04:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الانفجار الذي هز وسط العاصمة الأفغانية كابل وقع بالقرب من مقر وزارة الداخلية والقيادة العامة للأمن (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الانفجار الذي هز وسط العاصمة الأفغانية كابل وقع بالقرب من مقر وزارة الداخلية والقيادة العامة للأمن (سكاي نيوز)
12/11/2021 15:13:50
12/11/2021 15:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلان في انفجار داخل أحد المقرات الأمنية غربي محافظة كركوك العراقية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
قتيلان في انفجار داخل أحد المقرات الأمنية غربي محافظة كركوك العراقية (سكاي نيوز)
12/11/2021 15:13:50
12/11/2021 15:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار في وسط العاصمة الأفغانية كابل (سكاي نيوز)
Lebanon 24
انفجار في وسط العاصمة الأفغانية كابل (سكاي نيوز)
12/11/2021 15:13:50
12/11/2021 15:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصادر أفغانية: ارتفاع حصيلة تفجير مسجد في قندهار إلى أكثر من 30 قتيلا و60 جريحا على الأقل
Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصادر أفغانية: ارتفاع حصيلة تفجير مسجد في قندهار إلى أكثر من 30 قتيلا و60 جريحا على الأقل
12/11/2021 15:13:50
12/11/2021 15:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
قفزة كبيرة للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:53 | 2021-11-11
11/11/2021 09:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين غدًا
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين غدًا
13:19 | 2021-11-11
11/11/2021 01:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار في السوق الموازية
13:43 | 2021-11-11
11/11/2021 01:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج ستجد شريك الحياة في العام 2022
Lebanon 24
أبراج ستجد شريك الحياة في العام 2022
08:35 | 2021-11-11
11/11/2021 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع الدولار مستمر.. هذا ما بلغه صباح اليوم
Lebanon 24
ارتفاع الدولار مستمر.. هذا ما بلغه صباح اليوم
02:58 | 2021-11-12
12/11/2021 02:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:12 | 2021-11-12
قطع طريق ساحة الشهداء في بيروت من قبل أصحاب السيارات العمومية احتجاجاً على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ، والإرتفاع المستمر في سعر صفيحة البنزين
08:10 | 2021-11-12
رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: قطر اتفقت مع واشنطن على القيام بدور الممثل الدبلوماسي لها في أفغانستان
08:05 | 2021-11-12
نائبة الرئيس الأميركي: نعمل مع فرنسا وحلفائنا في مواجهة تحديات الأمن في العالم
07:45 | 2021-11-12
إحتراق مركبة على طريق ضهر البيدر باتجاه المريجات والاضرار مادية وزحمة سير في المحلة (التحكم المروري)
07:38 | 2021-11-12
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج تدعو لإعادة حمدوك والحكومة الانتقالية للسلطة بالسودان
07:37 | 2021-11-12
دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا تعرب عن القلق بشأن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان
فيديو
إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-11
12/11/2021 15:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل: معا سنعيد بناء ما تهدّم
Lebanon 24
ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل: معا سنعيد بناء ما تهدّم
10:39 | 2021-11-11
12/11/2021 15:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
16:00 | 2021-11-10
12/11/2021 15:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact