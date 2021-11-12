عون مستقبلاً نائب رئيسة المفوضية الاوروبية: لبنان الذي يتخذ التدابير الآيلة الى منع الهجرة غير الشرعية من أراضيه يأمل أن يلقى معاملة بالمثل من دول العالم

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