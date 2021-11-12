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نائب رئيسة المفوضية الأوروبية من بعبدا: سنواصل تقديم المساعدات الى لبنان في انتظار توافر الاسباب التي تمكن النازحين من العودة الى وطنهم

Lebanon 24
12-11-2021 | 05:46
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