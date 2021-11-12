قطع طريق ساحة الشهداء في بيروت من قبل أصحاب السيارات العمومية احتجاجاً على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ، والإرتفاع المستمر في سعر صفيحة البنزين

Lebanon 24