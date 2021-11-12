بلال عبدالله لـ"الجديد": هل يستطيع لبنان تحمل نتائج الدور الإقليمي لحزب الله؟ هذا الدور الذي يصب في محور معين يحمّل لبنان الكثير من الأعباء التي تزيد من عزلته

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