الراعي من دار الطائفة الدرزية: شعبنا يفتقر والدولة تتحلّل ونحن نحمل هذه المسؤولية لنُسمع شعبنا كلمة رجاء وأمل للمستقبل ودورنا مخاطبة ضمائر المسؤولين

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