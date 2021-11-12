أخبار عاجلة

لافروف: سنرد على أي خطوات غير ودية من قبل الناتو الغرب (الغربية)

Lebanon 24
12-11-2021 | 13:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الدول الغربية تتهم في الأمم المتحدة بيلاروسيا باستغلال منظم لأزمة المهاجرين
lebanon 24
12/11/2021 23:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: مناورات "الناتو" في البحر الأسود مرتبطة بتصعيد واشنطن وحلفائها محاولة احتواء روسيا
lebanon 24
12/11/2021 23:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"البوليساريو" تنتقد خطاب العاهل المغربي حول الصحراء الغربية
lebanon 24
12/11/2021 23:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سيناتورة فرنسية تقترح على لبنان اتخاذ 5 خطوات لتفادي الأزمة مع السعودية
lebanon 24
12/11/2021 23:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:51 | 2021-11-12
15:30 | 2021-11-12
15:29 | 2021-11-12
15:28 | 2021-11-12
15:15 | 2021-11-12
15:14 | 2021-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website