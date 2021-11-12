أخبار عاجلة

آلان عون لـ"الجديد": ترشحت لرئاسة التيار لكن الرئيس ميشال عون أراد شخصاً آخر وكانت إرادته واضحة

Lebanon 24
12-11-2021 | 15:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
آلان عون لـ"الجديد": لا أعلم إن كان الرئيس عون يعلم أن تجربته الرئاسية ستكون "هلقد عاطلة" والحكم في لبنان صعب للغاية وتبين أن "الرئيس القوي" ما بكفي
lebanon 24
13/11/2021 02:14:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ"الجديد": ترشحت عام 2005 للإنتخابات النيابية على لائحة الرئيس الوزير طلال إرسلان المدعومة من الرئيس عون وخسرت بفارق بسيط في مواجهة التحالف الرباعي آنذاك
lebanon 24
13/11/2021 02:14:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة الرئيس الأميركي: رغبتنا واضحة في العودة للاتفاق النووي مع إيران
lebanon 24
13/11/2021 02:14:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي سيشدد خلال مؤتمر باريس على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية بموعدها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/11/2021 02:14:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:59 | 2021-11-12
17:58 | 2021-11-12
17:49 | 2021-11-12
17:49 | 2021-11-12
17:48 | 2021-11-12
17:35 | 2021-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website