آلان عون لـ"الجديد": لا أعلم إن كان الرئيس عون يعلم أن تجربته الرئاسية ستكون "هلقد عاطلة" والحكم في لبنان صعب للغاية وتبين أن "الرئيس القوي" ما بكفي

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