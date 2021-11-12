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آلان عون لـ"الجديد": لا أعلم إن كان الرئيس عون يعلم أن تجربته الرئاسية ستكون "هلقد عاطلة" والحكم في لبنان صعب للغاية وتبين أن "الرئيس القوي" ما بكفي

Lebanon 24
12-11-2021 | 15:12
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