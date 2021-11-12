ألان عون: هناك الكثير من الوزراء يستقيلون من حكوماتهم في العالم وهذا لا يتعلق بالكرامة والوزير قرداحي لم يكن مضطراً لأخذ طرف في نزاع بين دولتين عربيتين

Lebanon 24