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أخبار عاجلة
ألان عون: مجرد دخول حزب الله إلى السلطة بات بتحمل الفشل الحاصل في السلطة "بس مش كل واحد صار معارضة من كم سنة يجي يتفلسلف علينا"
Lebanon 24
12-11-2021
|
15:29
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