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ألان عون: مجرد دخول حزب الله إلى السلطة بات بتحمل الفشل الحاصل في السلطة "بس مش كل واحد صار معارضة من كم سنة يجي يتفلسلف علينا"

Lebanon 24
12-11-2021 | 15:29
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