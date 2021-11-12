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‏الحكومة الهولندية تفرض إغلاقا جزئيا مدته 3 أسابيع لمكافحة الموجة الجديدة من ⁧‫كورونا‬⁩

Lebanon 24
12-11-2021 | 18:30
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