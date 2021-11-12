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‏الخارجية الأميركية: سنواصل مهمتنا العسكرية بسوريا حتى القضاء على تهديد داعش

Lebanon 24
12-11-2021 | 19:00
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