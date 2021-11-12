21
o
بيروت
16
o
طرابلس
20
o
صور
16
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
السيناتور تيد كروز : استيلاء الحوثيين على سفارتنا بصنعاء فشل كارثي لإدارة بايدن
Lebanon 24
12-11-2021
|
18:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
السيناتور كروز ستيلا: استيلاء الحوثيين على سفارتنا بصنعاء فشل كارثي لإدارة بايدن (العربية)
Lebanon 24
السيناتور كروز ستيلا: استيلاء الحوثيين على سفارتنا بصنعاء فشل كارثي لإدارة بايدن (العربية)
13/11/2021 07:46:08
13/11/2021 07:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد العمال الفدرالي الأميركي: يحق لإدارة بايدن فرض اللقاح على الموظفين
Lebanon 24
اتحاد العمال الفدرالي الأميركي: يحق لإدارة بايدن فرض اللقاح على الموظفين
13/11/2021 07:46:08
13/11/2021 07:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض يؤكد موعد القمة الافتراضية بين بايدن ونظيره الصيني
Lebanon 24
البيت الأبيض يؤكد موعد القمة الافتراضية بين بايدن ونظيره الصيني
13/11/2021 07:46:08
13/11/2021 07:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن: كوارث المناخ تسبب خسائر فائقة وعلينا التصدي لها والتوقي منها
Lebanon 24
بايدن: كوارث المناخ تسبب خسائر فائقة وعلينا التصدي لها والتوقي منها
13/11/2021 07:46:08
13/11/2021 07:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
في لبنان "دولارات غير ملموسة".. الجميع يحملها!
Lebanon 24
في لبنان "دولارات غير ملموسة".. الجميع يحملها!
11:57 | 2021-11-12
12/11/2021 11:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة لحلّ أزمة الدولار في لبنان.. وماذا سيحصل عند تصحيح الرواتب؟
Lebanon 24
خطوة لحلّ أزمة الدولار في لبنان.. وماذا سيحصل عند تصحيح الرواتب؟
02:59 | 2021-11-12
12/11/2021 02:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات عن سعر الدولار.. لهذه الأسباب ارتفع مؤخراً
Lebanon 24
معطيات عن سعر الدولار.. لهذه الأسباب ارتفع مؤخراً
03:53 | 2021-11-12
12/11/2021 03:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج نرجسية.. إحذروا منها!
Lebanon 24
5 أبراج نرجسية.. إحذروا منها!
07:40 | 2021-11-12
12/11/2021 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع الدولار مستمر.. هذا ما بلغه صباح اليوم
Lebanon 24
ارتفاع الدولار مستمر.. هذا ما بلغه صباح اليوم
02:58 | 2021-11-12
12/11/2021 02:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:50 | 2021-11-12
الجيش الروسي يعلن مقتل اثنين من مظلييه خلال تدريبات في بيلاروسيا قرب حدود بولندا
19:30 | 2021-11-12
مقتل عراقيين باشتباكات داخل مخيم الهول في سوريا
19:00 | 2021-11-12
لندن: يجب سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير
19:00 | 2021-11-12
الخارجية الأميركية: سنواصل مهمتنا العسكرية بسوريا حتى القضاء على تهديد داعش
19:00 | 2021-11-12
بايدن: كوارث المناخ تسبب خسائر فائقة وعلينا التصدي لها والتوقي منها
18:30 | 2021-11-12
الحكومة الهولندية تفرض إغلاقا جزئيا مدته 3 أسابيع لمكافحة الموجة الجديدة من كورونا
فيديو
استعراض عسكري للمجندات السعوديات يُشعل المواقع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
استعراض عسكري للمجندات السعوديات يُشعل المواقع.. شاهدوا الفيديو
00:33 | 2021-11-13
13/11/2021 07:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تم ترفيعه لرتبة نقيب.. استقبال الملكة رانيا للأمير الحسين والعاهل الأردني بالأحضان يثير تفاعلا (فيديو)
Lebanon 24
تم ترفيعه لرتبة نقيب.. استقبال الملكة رانيا للأمير الحسين والعاهل الأردني بالأحضان يثير تفاعلا (فيديو)
00:16 | 2021-11-13
13/11/2021 07:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هوندا تُطلق "SUV RS"... من أجمل سيارات "الكروس" والأوفر! (فيديو)
Lebanon 24
هوندا تُطلق "SUV RS"... من أجمل سيارات "الكروس" والأوفر! (فيديو)
14:00 | 2021-11-12
13/11/2021 07:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact